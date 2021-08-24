Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Украину с Днем независимости

Он пообещал, что Вашингтон и впредь будет поддерживать Киев. Украинский президент Владимир Зеленский на следующей неделе должен посетить США, где запланирована его встреча с президентом Джо Байденом.
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Не надо «использовать ОЗХО», надо честно работать Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения…
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