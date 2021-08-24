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10:05, 24 августа 2021

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Украину с Днем независимости

Он пообещал, что Вашингтон и впредь будет поддерживать Киев. Украинский президент Владимир Зеленский на следующей неделе должен посетить США, где запланирована его встреча с президентом Джо Байденом.


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