Все российские ВУЗы готовы к началу учебного года в очном формате, — заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко

По его словам, все ректоры осознают важность соблюдения профилактических мер на фоне пандемии коронавируса.
Чернышенко подчеркнул, что при необходимости все университеты и институты перейдут на дистанционную форму обучения.
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По его словам, все ректоры осознают важность соблюдения профилактических мер на фоне пандемии коронавируса.
Чернышенко подчеркнул, что при необходимости все университеты и институты перейдут на дистанционную форму обучения.
Не надо «использовать ОЗХО», надо честно работать Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения…
+ Афганистан, запрещённые/ «адекватные» талибы, распад СССР и удушение журналистики Режим захмелел от собственной удали, охамел и осмелился поднять руку уже и на профессиональную журналистику. Это то чего не хватало. Война с прессой — это могила любого режима, даже более прочного, чем злобный и истеричный, но шаткий путинизм…