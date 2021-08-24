Вакцина от коронавируса компании Pfizer получила полное и окончательное одобрение со стороны властей США

Это открывает путь к требованию обязательной вакцинации по всей стране.

Американское агентство по контролю за продуктами и медикаментами (FDA) впервые выдало разрешение на использование вакцины Пфайзер в рамках экстренной процедуры в конце декабря 2020 года. Затем по такой же схеме одобрены были Модерна и Джонсон и Джонсон.

В понедельник Pfizer стала первой вакциной, которая получила окончательную лицензию от правительства США. Белый Дом надеется, что из 85 миллионов американцев, которые отказались делать прививку, какая-то часть людей изменит свое решение — опросы действительно показывали, что многие американцы ждали, пока вакцины будут полностью одобрены.

Пентагон немедленно объявил, что теперь обяжет 1 млн 400 тысяч действующих военнослужащих сделать вакцину. Потребуют обязательную вакцинацию и многие американские университеты, особенно в республиканских штатах, которые раньше этого не делали.

Полное одобрение Pfizer позволило авиакомпании United Airlines сократить на месяц дедлайн обязательной вакцинации — теперь 67 тысяч сотрудников компании должны будут вакцинироваться до 27 сентября — или лишиться работы.

Город Нью-Йорк объявил об аналогичном дедлайне для всех сотрудников городской системы образования.

Белый дом сообщил, что в ближайшее время расширит требования обязательной вакцинации для госслужащих.