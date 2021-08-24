Пикеты в поддержку афганских женщин у посольства Афганистана в Москве закончились задержаниями

В отделение полиции доставили шесть человек.

Акция продлилась менее получаса, и лишь двум участникам одиночных пикетов удалось постоять дольше нескольких секунд. Первой вышла активистка движения «СоцФем Альтернатива» Ксения Безденежных. На ее плакате было написано «Интернациональная солидарность с борющимися женщинами Афганистана». Девушку сразу же обступили полицейские, но после проверки документов отошли. Она простояла в пикете несколько минут. Затем уступила очередь следующему в очереди — активисту «СоцАльтернативы» Илье Луховицкому с плакатом со словом «Солидарность» и перечеркнутыми «Талибан* Империализм Капитализм». Его задержали спустя несколько минут, а вместе с ним и Ксению Безденежных, завершившую пикет.

Всех, кто вставал с плакатами после них полицейские уводили сразу же, не отвечая на вопросы об основаниях задержания. Последняя задержанная девушка и вовсе не стояла в пикете – полицейские взяли ее за руки и за ноги и буквально внесли в автозак.

Талибы* ранее взяли контроль над Афганистаном. Правозащитники опасаются, что после их прихода к власти женщины будут подвергаться дискриминации и насилию.

*Движение Талибан признано в России террористическим и запрещено.