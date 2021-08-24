Прокуратура Красноярска сегодня сообщила, что будет проверять высказывания местного чиновника Андрея Агафонова, который назвал плаксивым сбродом людей, жалующихся на задымленность в городе.

В надзорное ведомство поступила жалоба. Ранее советник руководителя администрации Красноярского края резко выступил против местных жителей, раскритиковавших фигуриста Алексея Ягудина. Он сказал, что не заметил смога в Красноярске. Этим были возмущены многие красноярцы.

Ранее в правительстве говорили ТАСС, что никаких кадровых решений в отношении Андрея Агафонова пока не планируется.