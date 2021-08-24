Оппозиционер Хакаинде Хичелема будет официально объявлен президентом Замбии

Хичелема набрал на миллион голосов больше, чем действующий президент Эдгар Лунга. Он победил в 155 округах и уступил в лишь одном. Хичелему в Замбии считают человеком, который сделал себя сам. Он родился в небогатой семье, но получил образование, самостоятельно добившись стипендии, а затем стал крупным предпринимателем.

Его политическая карьера изобиловала неожиданными сюжетными ходами. Он стоял у истоков создания главной оппозиционной партии страны. Дважды против него возбуждали уголовные дела. В 2017 году будущего главу государства обвинили в государственной измене и попытке переворота, а в прошлом пытались уличить в финансовых махинациях, однако в обоих случаях дела развалились.

На иннаугурации Хакаинде Хичилемы будут присутствовать главы Ботсваны, Зимбабве, Малави и других стран. Поздравления новому президенту прислали лидеры многих африканских государств.