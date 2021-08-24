Суд Петербурга рассмотрит иск Минюста к Адвокатской палате в связи с отказом лишать статуса адвоката Ивана Павлова

Куйбышевский районный суд Петербурга должен рассмотреть сегодня иск Минюста к Адвокатской палате Петербурга из-за отказа лишать статуса адвоката Ивана Павлова. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его защитник Александр Мелешко.

«Поскольку оспаривается решение Совета палаты, то истцом выступает Управление министерства юстиции, а ответчиком выступает Адвокатская палата Санкт-Петербурга», — сказал адвокат.

По словам А.Мелешко, Иван Павлов до настоящего времени не привлечен, поэтому что ожидать на заседании, сказать трудно.

«Никаких уведомлений ни в мой адрес, как представителя Ивана Юрьевича Павлова, и в адрес Павлова не поступало. Да к тому же он не может пользоваться почтой, а также телефонной связью. Поэтому как его суд будет уведомлять, сложно сказать. Павлов пока не привлечен, хотя все понимают, что будет решаться вопрос о его статусе», — отметил адвокат.

Минюст требует привлечь Павлова к дисциплинарной ответственности за отказ дать подписку о неразглашении данных предварительного расследования по делу журналиста Ивана Сафронова.