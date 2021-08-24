Автор композиции «Большая глина N4», установка которой вызвала протесты в Москве, пояснил свой творческий замысел

Швейцарский скульптор Урс Фишер в интервью изданию «РБК Стиль» напомнил, что цель любого произведения искусства – вызывать дискуссии. Что вопросы красоты всегда спорны.

По мнению Фишера, в современных городах много уродливого, но привычного всем – от зданий до пробок, и в то же время именно предметы искусства остаются излюбленным объектом для нападок (в пример Фишер приводит Эйфелеву башню, поначалу вызывавшую негодование большинства парижан).

Композиция, установленная на Болотной набережной, представляет собой увеличенную в 50 раз и отлитую из алюминия копию комка глины, которую Фишер мял в руках, как символ незавершенности. В Москве она временно – до этого ее уже экспонировали в Нью-Йорке и Флоренции. После ее установки глава общественного совета при Минкульте Михаил Лермонтов потребовал демонтировать композицию как противоречащую «Стратегии национальной безопасности».