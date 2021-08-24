США объявили, что рассчитывают эвакуировать всех своих граждан до конца месяца, этого требуют талибы*

США объявили, что рассчитывают до конца месяца эвакуировать из Афганистана своих граждан и местных жителей, которые работали на иностранные дипмиссии.

США и союзники с воскресенья вывезли из Афганистана около 17-ти тысяч человек. Эти цифры назвали в Белом доме. Представитель министерства обороны США при этом отметил, что доступ в аэропорт, откуда больше недели идёт эвакуация, и Афганистан уже покинули почти 40 тысяч человек, ограничен.

С талибами* ведут переговоры, Белый дом ищет новые способы безопасного перемещения людей в аэропорт. Вашингтон рассчитывает вывезти всех американцев до 31-го августа, то есть за неделю. Между тем по данным британской газеты Times Борис Джонсон на экстренном саммите «большой семёрки», он пройдет сегодня, хочет попросить Джо Байдена отложить дату вывода войск США из Афганистана, по сути аэропорта Кабула, где они находятся. Вчера представитель запрещённого в России за терроризм «Талибана»* предупредил США и союзников о неких последствиях, в случае отказа покинуть Афганистан в оговорённый срок.

Президент США сегодня решит, продлевать его или нет, сообщает агентство Рейтер.

Тем временем боевики движения «Талибан»* планируют создать совет из 12 человек для управления страной. В него по данным издания Foreign Poliсy могут войти и члены бывшей администрации. Талибы* хотели бы включить в совет и Ахмада Масуда, который возглавил силы сопротивления боевикам в провинции Панджшер. Она единственная, которую талибы* пока не контролируют.

*Организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ