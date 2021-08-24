Брат свергнутого талибами* афганского президента Ашрафа Гани рассказал, почему поддерживает их

В интервью каналу India Today он выразил уверенность, что только при них Афганистан избежит дальнейшего кровопролития, а коалиционное правительство при боевиках возможно — правда, сам он в него входить не хочет.

Также Хашмат Гани рассказал, что просил талибов не звать в правительство экс-президента Хамида Карзая, которого он считает ответственным за разрушение страны.

По мнению Гани, его брат бежал из Кабула, так как талибы готовили его убийство. При этом он действительно не брал с собой никаких гор наличных — после приземление в Узбекистане его самолет обыскали и ничего такого не нашли, заверил Хашмат Гани.