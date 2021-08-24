Минюст объяснил признание объединения журналистов «Четвертый сектор»* иноагентом тем, что оно поддерживало ЛГБТ

Об этом в своем Facebook написала экс-глава объединения Анастасия Сечина.

Она получила отчет о проверке, в котором чиновники в качестве обоснования присвоения статуса пишут, что «Четвертый сектор» «формировал негативное отношение к органам государственной власти» и «пропагандировал лояльное отношение к сексуальным отношениями между лицами одного пола», что «противоречит государственной политике Российской Федерации».

По официальным данным, НКО может быть признана иноагентом за получение иностранного финансирования.