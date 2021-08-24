Лидеры стран-участниц G7 намерены провести срочные переговоры по ситуации в Афганистане

В первую очередь государства «большой семерки» обсудят вопрос эвакуации военных и гражданских лиц. Речь идет не только о гражданах этих стран, но и о афганцах, сотрудничавших с США и их союзниками.

Инициатором виртуальной встречи в рамках G7 выступила Великобритания — она намерена просить Вашингтон продлить сроки эвакуации иностранцев, которые истекают 31 августа. К этому же дню Штаты, как предполагается, окончательно выведут свои войска.

В Лондоне опасаются, что британские военные после вывода американской группировки не смогут контролировать аэропорт Кабула: сейчас это единственное место, откуда можно покинуть Афганистан. За продление сроков эвакуации также высказались Франция и Германия, говорят источники телеканала CNN.

Между тем захватившие власть в Афганистане боевики движения «Талибан»* настаивают на завершении эвакуации гражданских лиц из страны точно в срок до 31 августа. В противном случае талибы, по их словам, могут расценить ситуацию как «продление оккупации».

Решение о продлении или непродлении сроков эвакуации президент Джо Байден, по данным СМИ, примет уже сегодня.