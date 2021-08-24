Парад в честь Дня независимости пройдет в украинской столице

Праздник отмечают с воскресенья по всей стране.

По главной улице Киева — Крещатику пройдут пять тысяч военнослужащих, спасателей и полицейских, в том числе их женские подразделения. Также ожидается рекордное число боевой техники — танков, артиллерийских установок, бронемашин медэвакуации и других. Для сохранности дороги на гусеницы машин обещали наложить резиновые накладки.

В честь праздника над городом пролетит и авиатехника, а позже, в два часа дня, на Днепре начнётся речной парад. Как сообщало интернет-издание nv.ua, ожидается воздушный показ самолётов и вертолётов, а также прохождение катеров с высадкой спецназа и десанта.

Украина отмечает тридцатилетие независимости. Сегодня третий и последний день юбилея. Всего в честь праздника по стране было запланировано около ста пятидесяти мероприятий.

Масштабный парад необходим для демонстрации прогресса вооружённых сил страны, сказал президент Владимир Зеленский:

«В такой важный год, во время важных саммитов мы должны показать все, что есть в Украине — какого качества, какого уровня. Мы постоянно увеличиваем бюджет для наших военных. Я этим горжусь. И я хотел бы, чтобы на 30-летие нашей независимости, а я буду говорить уже — восстановления нашей независимости, мы должны показать на параде все наши достижения. Мы покажем новые танки, мы покажем наши самолеты, вертолеты, мы покажем, как за последние два года изменился технический состав нашего министерства внутренних дел. Люди должны увидеть, на что государство тратило деньги».

В предыдущие два года правления Зеленского военные парады в День независимости не проводились. Президент называл их нецелесообразной тратой денег.