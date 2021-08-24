В Токио стартует Паралимпиада

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс назвал главной задачей на предстоящих Играх обеспечение эпидемиологической безопасности:

«Меня очень воодушевило количество положительных случаев среди жителей Олимпийской деревни. Число было настолько низким во время Игр. И комитет реагировал крайне оперативно, все случаи отслеживались, больные изолировались. Они не имели возможности распространять вирус по деревне или вступать в контакт с жителями Токио. Все это показало, что мы можем обеспечить безопасные Паралимпийские игры, и именно это мы собираемся сделать вместе с правительством Токио и оргкомитетом. Мы не остановимся на достигнутом».

С ним солидаризировалась и губернатор Токио Юрико Коикэ:

«Мы думаем о физическом состоянии пара-спортсменов и о том, что необходимо обеспечить безопасность Игр. Поэтому все спортсмены и другие заинтересованные стороны должны соблюдать правила. Мы должны быть уверены, что Игры будут безопасными и надежными».

Паралимпийские игры продлятся до 5-го сентября – как и Олимпийские, они пройдут без зрителей на трибунах. В японскую столицу на соревнования по 22 видам спорта прибудут почти 4,5 тысячи спортсменов со всего мира. Россия прислала 200 с лишним спортсменов, которые, как и на Олимпийских играх, будут выступать без национальной символики из-за допинговых санкций.