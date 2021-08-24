Минюст на встрече с членами президентского СПЧ объяснили внесение «Дождя»* в реестр иноагентов обращениями от РКН

Об этом «Эху Москвы» рассказала член СПЧ Ева Меркачева.

«Нам объяснили, что было обращение от двух государственных структур — Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Роскомнадзор в этом обращении написал, что «Дождь» цитирует СМИ, которые были признаны иноагентами, использует материалы, которые были произведены физлицами, которые также были признаны иностранными агентами. В качестве СМИ приводился пример — «Голос Америки»*, «Радио Свобода»*, «Сибирь. Реалии»*, «Кавказ. Реалии»*, а в качестве физлиц были приведены фамилии — Льва Пономарева* и др.», — рассказал она.

Также Меркачева сказала, что Росфинмониторинг заявил, что было получено иностранное финансирование. «Но какое именно, нам не объяснили, потому что по их словам у Минюста таких данных нет. Им достаточно от этих 2-х ведомств этих обращений, а все остальное происходит автоматически. Минюст рассматривает и вносит в этот перечень. Поэтому Минюст сказал, что все вопросы к этим двум организациям», — отметила она.

В СПЧ обещают в ближайшее время выступить с предложениями доработать закон об иноагентах.