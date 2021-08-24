Чрезвычайный саммит стран Большой Семерки по ситуации в Афганистане пройдет сегодня

Обстановка в стране требует принятия дополнительных оперативных мер, об этом ранее сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Франция и Германия выступают за продление срока эвакуации сотрудничавших с Западом афганцев через кабульский аэропорт; захватившее страну запрещенное в России и признанное террористическим движение «Талибан» настаивает, чтобы процесс был завершен к 31 августа. Президент США Джо Байден, по данным СМИ, намерен принять решение уже сегодня.

Эксперт по странам СНГ, политолог Аркадий Дубнов считает, что участники саммита постараются предотвратить ухудшение ситуации в Афганистане, деля упор на социальные проблемы внутри страны. Такое мнение Аркадий Дубнов высказал в эфире «Эха Москвы».

Тем временем талибы, по данным Foreign Policy, намерены сформировать совет из 12 человек для управления страной и предложить место в нем нескольким министрам свергнутого ими правительства.