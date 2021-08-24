Участвующие в думских выборах партии представили свои агитационные ролики

У «Единой России» он выдержан в деловом стиле, без участия собственно кандидатов от партии. У ЛДПР Владимир Жириновский с лампочкой в руках на фоне флага партии предлагает снизить тарифы ЖКХ и списать долги по ним социально незащищенным слоям. КПРФ предлагает национализировать природные ресурсы и стратегические отрасли экономики. Справедливороссы обещают ввести безусловный базовый доход в 10 тысяч рублей в месяц россиянам вне зависимости от возраста.

Наконец, «Яблоко», которое идет на выборы под лозунгом «Перемены будут», своими приоритетами обозначает доступные медицину и образование, экологию и развитие экономики. В конце ролика содержится положенное по закону упоминание, что в федеральный список партии вошло аффилированное с иноагентом лицо.