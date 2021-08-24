В Нижегородской области и Мордовии введен режим ЧС из-за лесного пожара на границе между ними

Об этом объявило МЧС. На место уже сегодня вылетят дополнительные пожарные самолеты Бе-200, которые ранее Россия отправляла на помощь Турции и Греции. Уже работают в регионе пожарные из Москвы и Подмосковья, а также Ульяновской, Ивановской и Рязанской областей.

Пожары в этом районе начались после грозы 3-го августа, их не могут потушить уже более двух недель. Площадь горения к настоящему моменту исчисляется десятками гектаров. Неподалеку находится ядерный центр в Сарове.