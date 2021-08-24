Захватившее власть в Афганистане движения «Талибан» намерено сформировать для управления страной совет из 12 человек

Об этом пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на источник, близкий к боевикам. По его данным, тремя наиболее влиятельными людьми в совете станут сын основателя движения и главнокомандующий Моулави Якуб, лидер политического крыла Абдул Гани Барадар и полевой командир Сираджуддин Хаккани.

Чтобы повысить шансы на международное признание, талибы готовы предложить места в Совете министрам из свергнутого ими правительства, а также Ахмаду Масуду, который сейчас собирает всех, кто готов воевать с талибами, в горной провинции Панджшер.

*«Талибан» признан в России и ряде других стран террористической организацией и запрещен.