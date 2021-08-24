В Москве и Петербурге прошли акции феминисток в поддержку женщин Афганистана

Там неделю назад захватило власть радикальное движение «Талибан». Корреспондент «Медиазоны» рассказала, что в Москве у посольства среднеазиатской страны встали в одиночные пикеты несколько активисток. У одной из них, Ксении Безденежной, полицейские сначала проверили паспорт и отошли, а затем все-таки задержали, мотивировав это опять-таки проверкой документов. В общей сложности в автозаки увели 6 человек. На аналогичной акции в Петербурге задержанных не было.

«Талибан» в России признан террористической организацией и запрещен.