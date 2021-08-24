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05:03, 24 августа 2021

В Минюсте разъяснили критерии, по которым могут объявить иностранным агентом журналиста-физлицо

Статус могут присвоить за поездку в пресс-тур или на награждение премией за счет иностранного организатора и даже за денежный перевод на любую сумму от живущего за границей родственника или друга.
В пятницу список СМИ-иноагентов пополнился телеканалом «Дождь» и сетевым изданием «Важные истории», одновременно иноагентами признали и несколько их сотрудников. Физлиц в реестре уже больше 20, все эти люди обязаны под угрозой штрафов снабжать специальной пометкой все свои публикации во всех соцсетях.


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