Губернатор Нью-Йорка в прощальном обращении вновь назвал несправедливыми обвинения в домогательствах

Выступление Эндрю Куомо транслировалось на его странице в твиттере.

Куомо выразил уверенность, что, цитата, «вопрос этичности этой ситуации еще будет поднят в будущем», что «СМИ выносят в заголовки непроверенные утверждения» и это «подрывает основы правосудия» и «не идет на пользу ни женщинам, ни обществу в целом».

После того, как прокуратура подтвердила факт домогательств Куомо к подчиненным, но не стала выдвигать уголовных обвинений, против него запустили процедуру импичмента, к отставке призвал и президент Джо Байден. Экс-губернатора сменит на посту Кэти Хокул – первая женщина-губернатор в истории Нью-Йорка.