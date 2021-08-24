Суд в Москве отправил под домашний арест фигуранта дела о торговле детьми Сергея Мазура

Следствие ходатайствовало о заключении его в СИЗО.

Мазур был соучредителем клиники Медэко и генеральным директоров агентства суррогатного материнства «Ферти Хелп». Дело завели после того, как в июне прошлого года на квартире в Москве нашли пятерых младенцев, рожденных российскими суррогатными матерями по заказу иностранцев. Одного из них, гражданина Китая Лю Цзюна ранее тоже пытались арестовать по обвинению в покупке собственного биологического сына, а того отправить в детдом, но это ходатайство следствия суд также удовлетворять не стал.