В Ярославле приехавшие по вызову санитары психиатрической бригады избили пациентку

На опубликованной в интернете записи с камеры видеонаблюдения в лифте видно, что женщина со связанными руками кричит и сопротивляется госпитализации, но двое санитаров ее заталкивают силой, нанося при этом резкие удары по животу и голове. Соседи рассказали местному изданию 76.ru, что бригаду вызвали родственники женщины.

В областных прокуратуре и департаменте здравоохранения пообещали провести проверку и по ее итогам наказать санитаров, цитата, «по всей строгости», а пока взяли с них объяснительные.