Президент США Джо Байден в течение суток решит, продлевать ли сроки эвакуации из Афганистана

Это передает агентство Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации. Ранее в комитете по безопасности Палаты представителей Конгресса заявили, что успешное завершение операции к 31-му августа, как планировалось изначально, «крайне маловероятно».

Тем временем США уже нарастили темпы до 16000 человек в сутки, их вывозят как военными, так и гражданскими самолетами.

*Захватившее в Афганистане власть движение «Талибан» признано в России и ряде других стран террористической организацией и запрещено.