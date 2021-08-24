США быстро наращивают темпы эвакуации из Афганистана и уже перевыполняют собственный план

Об этом объявили в Белом доме. Для этого используются военно-транспортные самолеты С-17, «лучшие в мире» в своем классе (по оценке Пентагона), а также 18 пассажирских лайнеров, позаимствованных у 6 американских коммерческих перевозчиков. Если еще недавно Пентагон планировал нарастить темпы с 5000 до 10000 человек в сутки, то за последний день удалось вывезти свыше 16000.

После захвата 15-го августа власти в этой стране террористическим движением «Талибан» западные страны экстренно вывозят оттуда своих дипломатов, а также местных жителей, которые сотрудничали с иностранцами, и их семьи. Единственный в стране международный аэропорт, кабульский, остается под контролем сил НАТО. Талибы обещали не препятствовать эвакуации, но категорически настаивают на ее завершении к 31-му августа.