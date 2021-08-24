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04:03, 24 августа 2021

В международном аэропорту Кабула вновь случилась перестрелка и пожар, семь человек погибли

В Пентагоне не исключают, что огонь открыл кто-то из талибов. При этом известно, что удерживающие воздушную гавань солдаты НАТО не пострадали.
Через аэропорт продолжается эвакуация людей, опасающихся за свою жизнь после прихода к власти 15-го августа движения «Талибан». В России и ряде других стран оно признано террористическим и запрещено. Талибы обещали не препятствовать проезду людей к аэропорту, но требуют, чтобы иностранные военные покинули его к 31-му августа.


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