Российские паралимпийцы пройдут тридцатыми на параде открытия Игр в Токио, который состоится сегодня

В составе делегации – почти 250 спортсменов. Откроют церемонию команда паралимпийцев-беженцев, завершит шествие команда хозяев – японцев.

Как и олимпийцы из России, паралимпийцы будут выступать без национальной символики из-за допинговых санкций. Паралимпиада продлится до 5-го сентября, как и Олимпиада – без болельщиков на трибунах из-за пандемии ковида.