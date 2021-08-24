Три страны-участницы МВФ не получили свою долю в распределенных $650 млрд на борьбу с последствиями кризиса

Это Венесуэла, Мьянма и Афганистан – во всех трех случаях среди мирового сообщества нет устоявшейся позиции о том, кто там является легитимным правительством.

Деньги предлагается тратить на покрытие бюджетных дефицитов из-за мер поддержки экономики во время пандемии. Также МВФ призывает богатые страны передавать часть полученных денег бедным.

Россия в рамках этого пакета получила 18 млрд долларов – это первый транш от МВФ для нашей страны за более чем два десятилетия.