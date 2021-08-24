В очередной раз накалилась обстановка на границе Израиля и Сектора Газа

Причем на этот раз в прямом смысле. Израильское издание «Едиот Ахронот» пишет, что пожарные тушат не менее 9 возгораний, вызыванных воздушными шарами с зажигательной смесью, запущенными из Сектора Газа. Так боевики в анклаве протестуют против того, что Израиль, по их мнению, чинит препятствия в поставках им гуманитарной помощи из Катара.

Телеканал Аль-Арабия передает, что в ответ ВВС Израиля уже нанесли удары по ряду целей в Секторе, в том числе ракетами с беспилотников. О погибших и раненых пока ничего не известно.