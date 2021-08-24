США на ежедневной основе поддерживают с талибами* контакты, но президент не намерен к ним подключаться

Об этом объявили в Белом доме.

Из страны вывозят всех иностранцев, а также местных жителей с семьями, которые опасаются расправы – например, за сотрудничество с иностранцами. Захватившие власть в стране талибы обещали не препятствовать эвакуации, но категорически настаивают на ее завершении к 31-му августа. Некоторые политики на Западе призывают военных НАТО удерживать кабульский аэропорт еще какое-то время после этой даты.

*Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России, а также ряде других стран.