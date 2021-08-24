В ООН обеспокоены сообщениями о боях в последней несдавшейся талибам* провинции Афганистана

Речь идет о небольшом горном регионе Панджшер к северо-востоку от Кабула – туда стекаются все, кто готов сражаться с захватившим власть в стране в середине августа движением «Талибан». Оно, в свою очередь, обещало всем противникам амнистию, но отправило в Панджшер бойцов для усмирения непокорных.

Пока ничего не известно о жертвах боев, но одна из крупнейших международных гуманитарных организаций Emergency уже перебрасывает в Панджшер военных медиков для помощи раненым. А некоторые афганские СМИ сообщили, что в Панджшер отправили вооружение власти Таджикистана – там, правда, это отрицают. По некоторым данным, талибы пока лишь берут в осаду районы ополченцев.

*В России и ряде других стран «Талибан» признан террористической организацией и запрещен.