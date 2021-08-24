Россияне вернули себе первое место по количеству прибывающих в Турцию иностранных туристов

Об этом отчитались в министерстве культуры этой страны. По данным, опубликованным на сайте ведомства, за первое полугодие, несмотря на двухмесячную приостановку авиасообщения между странами, Турцию посетили более полутора миллионов россиян – это свыше 15% от всех туристов из-за рубежа. На втором месте – Германия, на третьем – Украина.

До пандемии поток из России в Турцию составлял 6 млн туристов в год.