Более 20 человек спасены на Гаити за 10 дней после разрушительного землетрясения магнитудой 7,2

Об этом объявили в национальной службе гражданской обороны. Среди спасенных из-под завалом – четыре ребенка. Всех вертолетами переправили для оказания медицинской помощи.

Удар стихии разрушил полностью или частично около 100 тысяч домов на юго-западе острова; погибли более 2000 человек, ранены более 10000. Еще несколько сотен по-прежнему числятся пропавшими без вести – поиск живых и мертвых продолжается.