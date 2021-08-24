В Совете по правам человека не нашли нарушений во включении телеканала «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов

Однако там попросят доработать закон. В частности, в СПЧ хотят предложить Минюсту выносить предупреждения вместо того, чтобы сразу вносить то или иное СМИ в реестр.

«Дождю» же, говорят в СПЧ, статус присвоили по двум критериям – распространение публикаций других СМИ-иноагентов и получение иностранного финансирования – несколько миллионов рублей за все время работы при месячном обороте в 40 млн.

Также только за последние месяцы этот статус присвоили изданиям Медуза, VTimes, The Insider, «Важные истории» и другим.