Власти Польши отправили гуманитарную помощь застрявшим на границе с Белоруссией нелегальным мигрантам

Руководитель канцелярии правительства Михал Дворчик написал в своем твиттере, что им выслали транспорт с палатками, полевыми кроватями, одеялами, средствами гигиены и тому подобным, однако помощь передадут только с согласия Минска, так как люди находятся с белорусской стороны границы.

Группа из около 30 нелегалов кочуют вдоль границы уже больше двух с недель. С одной стороны им не дают пройти польские пограничники, а с другой – не пускают обратно белорусские силовики. Ранее Белоруссия начала пропускать мигрантов в Евросоюз через свою территорию в отместку за санкции, которые Европа ввела против режима Александра Лукашенко.