МИД Франции выступил за продление сроков эвакуации из захваченного талибами* Афганистана

Сейчас крайний срок – 31-е августа, боевики категорически настаивают, что последние военные НАТО должны покинуть кабульский аэропорт к этой дате. Переговоры о возможном присутствии после 31-го августа с «Талибаном» ведет и Германия. В то же время Пентагон подчеркивает, что пока не просил руководство США о продлении сроков.

Из страны вывозят всех иностранцев, а также местных жителей с семьями, которые опасаются расправы – например, за сотрудничество с иностранцами – несмотря на обещанную талибами амнистию. Только США и только за последние сутки вывезли 16000 человек. В Белом доме признают, что до падения Кабула не спешили с эвакуацией, чтобы не сеять среди афганцев дополнительную панику.

*Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России, а также ряде других стран.