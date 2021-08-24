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01:05, 24 августа 2021

В Пентагоне объявили, что эвакуирующие людей из Афганистана американские самолеты подвергаются опасности

При этом представитель оборонного ведомства на брифинге отказался отвечать на вопрос журналиста, о том, о какого рода опасностях идет речь, сославшись на закрытый характер этой информации. Но сказал, что несмотря на сложности с доступом к аэропорту, которые в последние дни возникали у некоторых афганцев, американские самолеты не улетают из кабульского аэропорта пустыми, увозя в среднем по 400 и больше пассажиров каждый. Ранее некоторые другие западные страны жаловались, что отправленные ими самолеты не смогли забрать никого из Кабула.
Эвакуация активизировалась после захвата власти в Афганистане 15 августа запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Его представители обещают не препятствовать выезду из страны всех желающих, но только до конца месяца.


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