Профсоюз пилотов предупредил авиакомпанию «Аэрофлот» о потенциальном дефиците кадров

Открытое письмо главы профсоюза Игоря Дельдюжова генеральному директору «Аэрофлота» Михаилу Полубояринову опубликовано на сайте профсоюза.

В нем указывается, что среди пилотов растет недовольство новой схемой оплаты труда, которую ввели с января. При этом базовые части окладов КВС и вторых пилотов остались неизменными, но значительно урезались доплаты за часы налета. Тогда многие сотрудники согласились на это в условиях пандемии, но сейчас международные перевозки частично восстановились, а внутрироссийские – и превысили докризисные уровни (а с ними выросла и нагрузка на персонал, но не доходы). У некоторых пилотов потери доходят до 150 тысяч рублей в месяц. Из-за увольнений уже сейчас часть сотрудников попросили отказаться от отпусков в сентябре.

В пресс-службе «Аэрофлота» ситуацию пока никак не комментируют.