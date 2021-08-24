Американские ученые нашли антитело, которое нейтрализует все известные варианты коронавируса

Результаты исследования приводятся на сайте Университета Вашингтона в Сент-Луисе. Опыты проводили на мышах, которым вводили фрагмент вируса, затем выделяли антитела и изучали их взаимодействие с возбудителем ковида в пробирке. Оказалось, что частица под названием SARS2-38 связывается с белком, который остается неизменным при любых известных на данный момент мутаций ковида.

Потенциально это открытие может помочь при разработке новых вакцин и доработке уже существующих – основные применяемые сегодня препараты хуже защищают от дельта-штамма коронавируса и некоторых других новых его подтипов.