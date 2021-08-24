Российские интернет-провайдеры начали блокировать мобильное приложение «Навальный»

Внимание на это обратил сервис отслеживания блокировок GlobalCheck. У журналиста признанной иноагентом «Медузы» приложение не работало через сеть «Билайна», у корреспондента «Медиазоны» — наоборот, работало на «Билайне», но не открывалось на Йоте.

Соратник Навального Иван Жданов подтвердил «Медиазоне», что блокировка началась еще с конца прошлой неделе, но пока доступность приложения колеблется от 70 до 100 процентов пользователей.

Ранее Роскомнадзор требовал от компаний Apple и Google удалить приложение из своих онлайн-магазинов, так как структуры политика в России признали экстремистскими организациями.