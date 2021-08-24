Украина сегодня отмечает 30-летие своей независимости

В этот день в Киеве пройдет несколько парадов, а также крупных концертов.

Этим утром главным событием в Киеве станет традиционный военный парад. В этом году к 30-летию независимости он будет сопровождаться не только проходом пеших колонн и военной техники, но и театрализованным представлением, в ходе которого будут показаны основные вехи в истории Украины, начиная от Древней Руси. Чуть позже в центре Киева состоится Марш защитников Украины, которым пройдут участники вооруженного конфликта в Донбассе.

Завершит торжества крупный концерт на главном стадионе страны – «Олимпийском». Как ожидается, на нем выступят свыше 30 артистов и групп, в их числе София Ротару, Верка Сердючка, а также группы «Океан Ельзи» и «Вопли Видоплясова». Правда, не обошлось без скандала: известная на Украине группа Green Grey пожаловалась, что ее отстранили от концерта по случаю Дня независимости из-за того, что она поет на русском языке. Организаторы признали, что все песни в ходе шоу будут только на украинском, но также они утверждали, что музыкантов не пригласили из-за позиции одного из участников группы по поводу закона о языке.

Независимость Украины от СССР была провозглашена в 1991 году в ходе заседания Верховного совета республики. В декабре того же года был проведен референдум, в ходе которого создание самостоятельного государства поддержало свыше 90% проголосовавших украинцев.