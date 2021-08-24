Полиция в Вашингтоне оправдала действия охранника, который застрелил участницу захвата здания Конгресса

Поведение полицейского, как следует из материалов внутреннего расследования, было законным. У него было право стрелять на поражение в случае, когда по его мнению это необходимо для защиты человеческой жизни. В начале января сторонники уходящего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов. В ходе беспорядков внутри здания полиция застрелила участницу протеста. После столкновений также умер сотрудник полиции Капитолия.