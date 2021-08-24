Президент Владимир Путин сегодня выступит на съезде партии «Единая Россия»

Ранее Путин напомнил, что в преддверии выборов следует тщательно работать над партийной программой.
Путин также добавил, что партия добилась успехов в последнее время, отчасти благодаря работе над укреплением экономики.
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Ранее Путин напомнил, что в преддверии выборов следует тщательно работать над партийной программой.
Путин также добавил, что партия добилась успехов в последнее время, отчасти благодаря работе над укреплением экономики.
Не надо «использовать ОЗХО», надо честно работать Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения…