Суд в Петербурге рассмотрит иск Минюста к коллегии адвокатов из-за защитника журналиста Ивана Сафронова

Куйбышевский суд Петербурга рассмотрит иск Минюста к городской коллегии адвокатов, которая отказалась лишать профессионального статуса Ивана Павлова.

Главное управление Министерства юстиции по Санкт-Петербургу просило палату применить дисциплинарные меры в отношении адвоката Ивана Павлова, и когда организация отказалась это сделать, чиновники подали в суд. Они настаивают, что юрист нарушил правила, когда отказался дать подписку о неразглашении по делу против журналиста Ивана Сафронова. Проверки адвокатской палаты в свою очередь этого не показали.

Минувшей весной против Павлова завели уголовное дело по статье о разглашении предварительных данных следствия. Как отмечал адвокат, следователи утверждают, что он незаконно рассказал СМИ о появлении в деле анонимного свидетеля и передал газете «Ведомости» постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого. С обыском к юристу приходили тогда приходили сотрудники ФСБ. В результате тех событий суд запретил ему пользоваться средствами связи и получать почту.

Этим летом российские власти заблокировали сайт объединения журналистов и юристов «Команды 29», которое возглавлял Иван Павлов. Чиновники посчитали, что оно связано с чешским НКО, признанным нежелательной организацией. После этого российская организация прекратила работу.