Спасатели эвакуировали группу туристов, которые были заблокированы из-за ливней в одном из районов Дагестана

В зоне бедствия в Карадахской теснине к юго-западу от Махачкалы по уточненным данным оказалось около тридцати человек. Одного ищут, говорят в МЧС. Его могло унести потоком воды в местной реке, говорит источник агентства ТАСС. Среди эвакуированных туристов 10 детей.
2021-08-23T23:04:30+03:00
2021-08-23T23:04:30+03:00
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23:04, 23 августа 2021
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