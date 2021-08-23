Спасатели эвакуировали группу туристов, которые были заблокированы из-за ливней в одном из районов Дагестана

В зоне бедствия в Карадахской теснине к юго-западу от Махачкалы по уточненным данным оказалось около тридцати человек. Одного ищут, говорят в МЧС. Его могло унести потоком воды в местной реке, говорит источник агентства ТАСС. Среди эвакуированных туристов 10 детей.