США наращивают темпы эвакуации из Афганистана, уверяют в Белом доме

По словам помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, Вашингтон даже перевыполняет план по вывозу людей. В Пентагоне заверили, что самолеты военно-транспортной авиации не улетают из Кабула пустыми. В то же время военные считают, что сохраняется угроза для воздушных судов в районе аэропорта. Больше недели длится операция по вывозу иностранцев из Афганистана.

Также в аэропорту Кабула находятся тысячи афганцев, кто пытается выехать, опасаясь преследований со стороны талибов. Группировка, которую в России признали террористической и запретили, в конце позапрошлой недели установила контроль над столицей страны.