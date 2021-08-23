Международная организация гражданской авиации прилетела в Минск для расследования принудительной посадки самолета

Делегация Международной организации гражданской авиации прилетела в Минск для расследования принудительной посадки самолета компании Ryanair.

В конце мая после приземления воздушного судна белорусские силовики задержали летевшего на нем оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницу, россиянку Софью Сапегу. Итоговый отчет члены организации намерены представить через два месяца, передает агентство ТАСС. Белорусские власти объясняли необходимость экстренной посадки сообщением об угрозе взрыва на борту лайнера. После инцидента с Протасевичем Запад ввел против ряда белорусских чиновников и компаний санкции. Западные перевозчики стали облетать стороной белорусское воздушное пространство.