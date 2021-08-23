Пожар вспыхнул на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе

Ее обслуживает компания из Мексики. По предварительной информации, погибли не менее пяти человек. В начале июля утечка газа на подводном трубопроводе то же компании в Мексиканском заливе привела к еще одному пожару, напоминает агентство ТАСС. Тогда никто не пострадал.