Пожар вспыхнул на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе

Ее обслуживает компания из Мексики. По предварительной информации, погибли не менее пяти человек. В начале июля утечка газа на подводном трубопроводе то же компании в Мексиканском заливе привела к еще одному пожару, напоминает агентство ТАСС. Тогда никто не пострадал.
2021-08-23T22:30:51+03:00
2021-08-23T22:30:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2891856-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:30, 23 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Не надо «использовать ОЗХО», надо честно работать Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения…