Сильный ветер повредил крыши частных домов и нескольких социальных учреждений в Волгоградской области

Он также привел к обрывам линий электропередачи. Без света остались восемь населенных пунктов. По предварительным данным, никто не пострадал. На Ставрополье дождь тем временем оставил без света почти 20 тысяч человек, рассказали в краевом управлении МЧС. Непогода обрушилась на регион Кавказских Минеральных Вод. В Пятигорске затопило несколько улиц.
2021-08-23T22:05:37+03:00
2021-08-23T22:05:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:05, 23 августа 2021
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