Сильный ветер повредил крыши частных домов и нескольких социальных учреждений в Волгоградской области

Он также привел к обрывам линий электропередачи. Без света остались восемь населенных пунктов. По предварительным данным, никто не пострадал. На Ставрополье дождь тем временем оставил без света почти 20 тысяч человек, рассказали в краевом управлении МЧС. Непогода обрушилась на регион Кавказских Минеральных Вод. В Пятигорске затопило несколько улиц.